الانضباط تصدر 3 قرارات ضد رئيس #النصر وإداري ضمك ومسؤول من العين

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق بـ الاتحاد السعودي لكرة القدم، 3 قرارات انضباطية ضد رئيس النصر، وإداري من ضمك، ومسؤول من نادي العين.

وقررت اللجنة معاقبة رئيس فريق نادي النصر صفوان السويكت، وذلك لامتناعه عن الالتزام بارتداء الكمامة الخاصة بالوجه، وإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها (1.000) ألف ريال سعودي.

وأصدرت اللجنة عقوبتها ضد مسؤول فريق نادي العين توماس ستارتوس، بعد امتناعه عن الالتزام بارتداء الكمامة الخاصة بالوجه، وإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها (1.000) ألف ريال سعودي.

وأصدرت كذلك عقوبتها ضد إداري نادي ضمك حسن الشهراني، بعد امتناعه عن الالتزام بارتداء الكمامة الخاصة بالوجه، وإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها (1.000) ألف ريال سعودي.

وأوضحت أن جميع هذه القرارات غير قابلة للاستئناف.