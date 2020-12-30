أبرزها الحلاقة وغسيل السيارات وتأجير الدراجات.. “البلديات” تدشن اشتراطات 9 أنشطة متنقلة

دشن وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد بن عبدالله الحقيل، اشتراطات (٩) أنشطة متنقلة؛ وذلك ضمن مشروع تحسين بيئة الأعمال، بهدف التسهيل على المستثمرين.

وتمثلت هذه الأنشطة في الصيانة المنزلية من كهرباء وسباكة وتكييف، وصيانة أجهزة الجوالات، وصيانة أجهزة الحاسب الآلي، وغسيل السيارات، وإصلاح إطارات السيارات، وصيانة السيارات “كهرباء – ميكانيكا”، وتبديل زيوت السيارات، وتأجير الدراجات الهوائية، والحلاقة للرجال والأطفال.

وأوضحت الوزارة الآثار المتوقعة للقرار وهي رفع مستوى الخدمة المقدمة للمستفيدين في هذه الأنشطة، وتنظيم سوق الأعمال للأنشطة المتنقلة لتعزيز التنافسية، ورفع معايير السلامة والصحة في الأنشطة المتنقلة، وإتاحة فرص عمل جديدة للأعمال الناشئة.

كما اعتمد الوزير لائحة نشاط بيع “أسطوانات غاز البترول المسال” والتي نهدف من خلالها إلى تحسين المشهد الحضري وتطوير البيئة الداخلية للمحلات التجارية سعياً للارتقاء بكافة الخدمات البلدية للمستفيدين.

وتتمثل الآثار المتوقعة للتسهيلات الجديدة في الاستفاد من قائمة فحص موحدة، وتقديم خدمة للمستفيد بطريقة أسهل اضافة إلى زيادة مستوى الشفافية وتسهيل الرقابة.

ويتم توفر الاسطوانات في محلات مستقلة في مراكزالخدمة ( محطات الوقود)، وأقفاص في ساحات المولات والأسواق المركزية، كما تتوفر في المحلات على الشوارع التجارية، ومكائن ذاتية الخدمة في ساحات المولات والأسواق المركزية.