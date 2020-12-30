وزير الإعلام اليمني: جرائم الحوثيين في استهداف الصحفيين فاقت ما ارتكبته داعش والقاعدة

أكد معمر الأرياني، وزير الإعلام اليمين، أن المعلومات الأولية تشير إلى أن الحادث الارهابي الغادر والجبان الذي استهدف مطار عدن اليوم تسبب في سقوط شهيد ونحو 10 جرحى من الاعلاميين الذين حضروا لتغطية وصول الحكومة الى مطار عدن.نسأل الله الرحمة لكافة الشهداء وعزاؤنا لأسرهم والشفاء العاجل للجرحى ولا نامت أعين الجبناء.

وقال: “نؤكد أن استهداف المطارات والمنشئات والاعيان المدنية سلوك لمليشيا الحوثي الارهابية، كما أن سجلها الاجرامي في استهداف الصحفيين حافل بمئات الجرائم فقد سقط على أيديها العشرات من الشهداء الصحفيين وفاقت جرائمها بحق هذه الشريحة ما ارتكبته داعش والقاعدة بحسب الاحصائيات الدولية”.

وطالب المجتمع الدولي والمنظمات المعنية بالصحفيين لادانة هذه الجريمة الارهابية والتضامن مع الضحايا والعمل على ادراج مليشيا الحوثي ضمن الجماعات الارهابية ووضعهم في القوائم السوداء التي تستهدف الصحفيين وتقديم قيادتها للمحاكمة وملاحقتهم بتهمة ارتكاب جرائم حرب.