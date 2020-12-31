بسبب كورونا… استقالة جماعية لمساعدي رئيس كورويا الجنوبية 

استقال العديد من كبار مساعدي الرئيس مون جيه-إن يوم امس الأربعاء، لتخفيف العبء عن الرئيس الذي يواجه انتقادات على عدة جبهات محلية رئيسية، حسب ما قال المكتب الرئاسي، وفق وكالة الأنباء الرسمية.

وقال مستشار التواصل الشعبي في المكتب الرئاسي جونغ مان-هو اليوم في مؤتمر صحفي إن رئيس مكتب السكرتارية الرئاسية نوه يونغ-مين، والمستشار الرئاسي للشؤون المدنية كيم جونغ-هو، وكبير مساعدي الرئيس للشؤون السياسية كيم سانغ-جو، استقالوا من مناصبهم.

وتأتي التحركات بعد تراجع التأييد الشعبي للرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن، بشكل ملحوظ إلى أقل من 40%، على ما يبدو بسبب الإرهاق من شد الحبل السياسي المستمر منذ أشهر بين وزيرة العدل تشو مي-إيه، والمدعي العام يون سوك-يول، والجدل حول سياسة الحكومة لشراء لقاحات ضد كورونا.