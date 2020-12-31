البرلمان البريطاني يقر رسمياً الاتفاق على ما بعد بريكست

وافق البرلمان البريطاني على الاتفاق التجاري الذي اقترحه رئيس الوزراء بوريس جونسون لما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بينما يتطلع الجانبان لفتح صفحة جديدة من العلاقات قبل أيام من انفصالهما فعلياً.

ووقعت بريطانيا والاتحاد الأوروبي الاتفاق أمس الأربعاء، وسيضع البرلمان البريطاني اللمسات الأخيرة على تنفيذه، منهياً مفاوضات دامت 4 سنوات ومحافظا على تجارة يقترب حجمها من تريليون دولار سنوياً.

وقال الجانبان إنها فرصة لفتح صفحة جديدة في علاقة بدأت بعد إعادة بناء أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية لكنها كثيراً ما شهدت عزوفاً بريطانياً عن الدخول في تكامل سياسي واقتصادي أوثق.

وفي جلسة برلمانية للتصويت على الاتفاق، عبر جونسون عن أمله في العمل “يدا بيد” مع الاتحاد الأوروبي حينما تتشارك المصالح.

وقال: “بريكست ليس نهاية بل بداية”، في إشارة لاتفاق الانفصال عن الاتحاد.

وتابع “المسؤولية الآن على عاتقنا جميعاً للاستفادة بأقصى قدر من السلطات التي استعدناها والأدوات التي استرددناها بين أيدينا”.

وأيد مجلس العموم البريطاني الاتفاق بـ 521 صوتاً مقابل 73 صوتاً رافضاً.

وأعطت الملكة إليزابيث موافقتها الأخيرة على التشريع، ما يسمح للحكومة بتنفيذ الاتفاق.