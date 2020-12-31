أعلى مستوى على الإطلاق.. البيتكوين تتجاوز 29 ألف دولار

سجل سعر البيتكوين اليوم، الخميس، مستوى 29 ألف دولار ، لينهي عام 2020 عند أعلى مستوياتها على الإطلاق .

وصعدت العملة الافتراضية الأكبر في العالم بنسبة 0.35% إلى 28964 دولارًا، في تمام الساعة 09:04 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، وفقًا لبيانات “كوين ديسك”، بعدما قفزت في وقت سابق إلى 29292 دولارًا.

ويعزز ذلك نسبة الصعود التي سجلتها بيتكوين خلال ديسمبر إلى 50%، متجهة نحو تسجيل أكبر مكاسب شهرية منذ مايو 2019، وتعد مرتفعة بما يصل إلى 300% هذا العام، في ظل جائحة “كوفيد-19”.

كما قفزت الريبل 1.3% عند 21 سنتًا، بينما تراجعت الإيثريوم بنسبة 0.9% إلى 742.1 دولار.