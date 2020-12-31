الهند ترصد حالات إصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الهندية، رصد 5 حالات إصابة جديدة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد لأشخاص عادوا مؤخرا إلى الهند من بريطانيا.

وذكرت الوزارة وفقا لقناة (إنديا تي في) الهندية، اليوم الخميس، أنه بذلك ترتفع حصيلة المصابين بالسلالة الجديدة من الفيروس إلى 25 حالة.

كما أعلنت الوزارة، ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 10 ملايين و266 ألفا و674 حالة، وذلك عقب تسجيل 21 ألفا و821 حالة إصابة جديدة.

وأضافت، أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 148 ألفا و738 حالة، وذلك عقب تسجيل 299 حالة وفاة جديدة.. لافتة إلى أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 9 ملايين و860 ألفا و280 شخصا، وذلك بعدما تعافى 26 ألفا و139 شخصا خلال ال24 ساعة الماضية.