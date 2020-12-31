ارتفاع أسعار الذهب في السعودية.. وعيار 21 عند 199.73 ريال

صعدت أسعار الذهب اليوم، الخميس، في السعودية، وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 227.85 ريال ، وبلغ الذهب عيار 21 سعر 199.73 ريال، والذهب عيار 18 سجل 170.89 ريال.

فيما تراجعت أسعار الذهب عالمياً خلال تداولات الخميس، مع تراجع الدولار ، لكنها تتجه لتسجيل أفضل أداء سنوي في عقد زمني.

وانخفضت العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير هامشيًا 0.1% عند 1891.6 دولار للأوقية، في تمام الساعة 9:40 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

فيما تراجع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.4% عند 1887.14 دولار للأوقية، لكنه لا يزال مرتفعًا هذا الشهر بحوالي 6.3%، وبمعدل 24.5% خلال 2020، متجهًا نحو تسجيل أكبر مكاسب سنوية منذ عام 2010.

وانخفضت أسعار العقود الآجلة للفضة تسليم مارس هامشيًا بنحو 0.1% مسجلة 26.55 دولار للأوقية.

وتراجع سعر البلاتين بنحو 0.7% عند 1064.99 دولار للأوقية، فيما تراجع سعر البلاديوم هامشيًا بنحو 0.1% مسجلًا 2362.25 دولار للأوقية.

وتراجع مؤشر الدولار-الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية -هامشيًا بنحو 0.1% إلى 89.62 نقطة، ويعد عند أدنى مستوياته منذ أبريل 2018.