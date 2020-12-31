التعليم : تعتمد تشكيل لجنة لاعتراضات وتظلمات منسوبيها في الأداء الوظيفي

أقر وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، تشكيل لجنة للنظر في الاعتراضات والتظلمات الواردة من منسوبي ومنسوبات الوزارة من الكادرين التعليمي

والإداري، فيما يتعلق بتقييم الأداء الوظيفي.

وتتكون اللجنة من المشرف العام على الإدارة العامة لتطوير الموارد البشرية رئيساً ومقرراً، ممثلا عن الإدارة العامة للشؤون القانونية ، ممثلا عن الإدارة العامة للإشراف التربوي.

كما تضمن القرار مهام اللجنة وهي : تلقي الاعتراضات والتظلمات على تقييم الأداء الوظيفي وفق القنوات الإلكترونية الرسمية، دراسة الطلبات الواردة والتاكد من تطبيق معايير وأسس وإجراءات تقييم الأداء، وللجنة استدعاء من تراها لحضور جلساتها، ولها مناقشة الموظف المتظلم، ومعد ومعتمد التقرير، على أن تكون مداولاتها سرية ، ترفع اللجنة توصياتها خلال شهر من تاريخ تقديم التظلم إلى معالي الوزير أو من ينيبه ليقرر ما يراه، ويكون قراره نهائيا