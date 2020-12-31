شغب فى اليونان بسبب تمديد الحجر الصحى حتى 6 يناير

اندلعت أعمال شغب في بلدة أسبروبيرغوس شمال أثينا، بعد الإعلان عن تمديد الحجر الصحي الصارم حتى 6 يناير، حيث أعرب المحتاجين عن رفضهم لتلك الإجراءات التى قوضت أوضاعهم الاقتصادية.

وتم فرض الحجر الصحي الكامل في 17 ديسمبر، لمدة أسبوع في ثلاث مناطق في مقاطعة أتيكا التابعة للعاصمة اليونانية، وهي أسبروبيرغوس وإيلفيسين وماندريه، بسبب زيادة عدد المصابين بفيروس كورونا. وبعد ذلك تقرر تمديد هذه الإجراءات، في البداية حتى 30 ديسمبر، ثم حتى 6 يناير.

وتجمع معارضو هذه الإجراءات الصارمة، مساء الأربعاء، في منطقة جوريتسا أسبروبيرغوس، في مظاهرة سلمية، تم عرضها على الهواء مباشرة على قناة تلفزيونية محلية، ثم بدأ بعض المشاركين في إلقاء زجاجات المولوتوف على الشرطة.

وأضاف الموقع: “تحولت المنطقة الى ساحة قتال. لمدة عشر دقائق سمع دوي متواصل لانفجارات قنابل مولوتوف. وأطلقت الشرطة بدورها الغاز المسيل للدموع لتفريق الحشد”.