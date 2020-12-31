هدف: انطلاق المرحلة الثالثة من برنامج “دروب ـــ إنْ” لتطوير المهارات المعرفية والمهنية للكوادر الوطنية

أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، ممثلاً في المنصة الوطنية للتدريب الإلكتروني “دروب”، إطلاق المرحلة الثالثة من برنامج “دروب ــــ إنْ” غداً، وذلك من خلال الرابط: https://doroob.sa/ar/doroob-in .

ودعا الصندوقُ موظفي القطاع الخاص والباحثين عن عمل من الجنسين، للتسجيل في البرنامج التدريبي والاستفادة منه في تطوير مهاراتهم وخبراتهم، بما يتوافق مع متطلبات وتوجهات سوق العمل، حيث يمنح البرنامجُ المستفيدينَ تدريبًا غيرَ محدود لأكثر من 16,000 دورة تدريبية في منصة عالمية للتدريب الإلكتروني لمدة 6 أشهر.

ويهدف برنامج “دروب ــــ إنْ”، إلى توفير التدريب الإلكتروني في مجالات متعددة ومرتبطة باحتياجات سوق العمل السعودي، ورفع مستوى المعارف والمهارات لدى موظفي منشآت القطاع الخاص، وزيادة فرص التوظيف للباحثين عن العمل.

ويتميز البرنامج بتقديم العديد من المجالات منها: إدارة الأعمال، والبرمجة، والتصميم، وتحليل البيانات، والحوسبة السحابية، والمحاسبة والمالية، والموارد البشرية، والقيادة والإدارة، وإدارة المشاريع، والتسويق، وتطوير الأداء وغيرها من المجالات الأخرى، وذلك بالشراكة والتعاون مع أشهر المنصات العالمية للتدريب الإلكتروني، في حين يمنح البرنامج شهادة اجتياز مقدمة من: LinkedIn Learning ، لكل دورة تدريبية إلكترونية تُنهي متطلباتها.