غسل أموال وفساد مالي.. البحرين: السجن 5 سنوات لـ5 مسؤولين في بنك المستقبل مرتبطين بإيران

أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين، أحكاما بالإدانة في 3 قضايا خاصة بغسل الأموال متهم فيها بنك المستقبل و5 من مسؤوليه بالاشتراك مع عدد من البنوك الإيرانية.

وقضت المحكمة في كل قضية بإدانة المتهمين جميعا وعاقبت مسؤولي بنك المستقبل بالسجن لمدة 5 سنوات وتغريم كل منهم مبلغ مليون دينار، بحسب ما ورد في وكالة أنباء البحرين.

وتم تغريم البنوك المتورطة مليون دينار لكل منهم مع مصادرة مبالغ التحويلات المالية موضوع الجريمة.

مع الإشارة إلى أن إجمالي الغرامات المحكوم بها 24 مليون دينار فضلاً عن مصادرة مبالغ التحويلات البالغة 43 مليون دولار.