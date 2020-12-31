بدء “إجازة منتصف العام الدراسي” بنهاية دوام اليوم

بنهاية دوام اليوم الخميس، ولمدة أسبوعين، تبدأ إجازة منتصف العام الدراسي للهيئتين التعليمية والإدارية والطلاب والطالبات في جميع المراحل الدراسية، بحسب التقويم الدراسي التفصيلي للعام الدراسي الجاري 1441/ 1442هـ.

تأتي تلك الإجازة الأولى بعد فصل دراسي تقدم الدراسة فيه عن بعد، ونجحت وزارة التعليم وكافة منسوبيها من معلمين ومعلمات بتقديمه بالشكل الأكمل والأنسب، بعد الدعم المتواصل من ولاة الأمر -حفظهم الله- لتعليم عن بعد نظراً لجائحة فيروس “كورونا”.

وتُستأنف الدراسة يوم 4 جمادى الآخر ، الموافق 17/ 1/ 2021 م ، وتستمر حتى 17 رمضان القادم بداية إجازة عيد الفطر المبارك ، الموافق 28/ 4/ 2021م .

وتبدأ الدراسة بعد عيد الفطر في 6/ 10/ 1442 هـ الموافق 17/ 5/ 2021م، وإجازة نهاية العام بنهاية دوام 22/ 10/ 1442هـ، الموافق 2/ 6/ 2021م.