وزير الخارجية اليمني: تم رصد إطلاق لصواريخ من مناطق الحوثيين تجاه مطار عدن

قال وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني الدكتور أحمد عوض بن مبارك، إنه تم رصد إطلاق لصواريخ من مناطق الحوثيين تجاه مطار عدن.

وأوضح أن المعلومات والتحقيقات الأولية تؤكد قيام مليشيات الحوثي باستهداف مطار عدن.

وأكد أن ‏الحكومة اليمنية تتعهد بالعمل على إعادة الاستقرار غداة الهجوم على مطار عدن.

وأوضح أن المعطيات المتوافرة تشير إلى أن استهداف الحكومة في مطار عدن الدولي هو فعل إجرامي وإرهابي نفذته ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.

ودعا ابن مبارك في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية ( سبأ) المجتمع الدولي والمنظمات الدولية إلى إدانة هذا العمل الإرهابي بلغة واضحة ودون مواربة.

وأشار وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني إلى أن أعضاء الحكومة أصبحوا أكثر إصرارًا وأشد عزيمة على مواصلة إنهاء الانقلاب الحوثي واستعادة الدولة اليمنية.