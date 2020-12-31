بسبعة فرق إسعافية.. الهلال الأحمر يباشر حادث على طريق عشيرة الطائف

تلقت عمليات الهلال الأحمر السعودي بالطائف، عند الساعة 12.35م بلاغا عن حادث تصادم بين مركبتين إحداها تقل عائلة، مما نتج عنه عدة إصابات وذلك على طريق عشيرة في الطائف.

وفي التفاصيل، بيّن شادي بن عابد الثبيتي المتحدث الرسمي باسم الهلال الأحمر السعودي بالطائف، أن غرفة عمليات الهلال الأحمر بمنطقة مكة تلقت البلاغ وبدورها وجهت سبعة فرق إسعافية بقيادة رئيس القيادة الميدانية نواف القرشي.

وعند وصول أول فرقة، اتضح بالموقع سبع إصابات من متوسطة إلى بسيطة حيث تم تمركز ثلاث فرق إسعافية على الطريق السريع لبعد الحادث عن الطائف ولتغطية الطريق بالفرق اللازمة وثلاث فرق مساندة للفرقة الإسعافية بالموقع لتصبح أربع فرق إسعافية.

وعلى الفور، تم فرز الإصابات والتعامل معها بتقديم الخدمة الإسعافية اللازمة ونقلهم بعد التنسيق إلى المستشفى.