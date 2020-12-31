“الأسهم السعودية” يغلق منخفضا عند مستوى 8689.53 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية، اليوم، منخفضا 70.55 نقطة ليقفل عند مستوى 8689.53 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 6.7 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 200 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 300 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 35 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 156 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات أيان، والشرقية للتنمية، وبوان، وأسمنت المدينة، وريدان الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات أميانتيت، وساكو، ونسيج، والوطنية للتعليم، والخزف السعودي فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 7.14% و3.96%.

فيما كانت أسهم شركات أيان، وكيان السعودية، وريدان، والإنماء، والشرقية للتنمية هي الأكثر نشاطا بالكمية، وكانت أسهم شركات الشرقية للتنمية، وأيان، وريدان، وأبو معطي، والأسماك هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعاً 1270.81 نقطة ليقفل عند مستوى 26245.46 نقطة، وبتداولات بلغت 34 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 385 ألف سهم تقاسمتها 896 صفقة.