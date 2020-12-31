شرطة الرياض: القبض على 4 مخالفين لنظام الإقامة تورطوا بأعمال احتيال

صَرّحَ المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لجرائم النصب والاحتيال، أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على (أربعة مخالفين لنظام الإقامة من الجنسيات السودانية والسورية واليمنية، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والرابع)، ثبت تورطهم بأعمال احتيال تمثلت بطلب بضائع ومشتريات عبر منصات المتاجر الإلكترونية وإرسال سندات تحويل بنكيةٍ مزورة، والتصرف بالمسروقات بإعادة بيعها.

وأشارت إجراءات الاستدلال الأولية إلى ارتكابهم عدد من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، استولوا من خلالها على مبالغ مالية جاوزت(350,000) ريال، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات الأولية النظامية بحقهم كافة، و إحالتهم إلى النيابة العامة.