“العقيلي” مديراً عاماً للاتصال المؤسسي والتسويق في الهيئة العامة للطيران المدني

صدر قرار معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالهادي المنصوري بتعيين الأستاذ خالد بن إبراهيم العقيلي مديرا عاما للاتصال المؤسسي والتسويق بالهيئة.

ويمتلك العقيلي خبرات واسعة في المجال الاتصالي و الإعلامي تزيد عن 16 عاماً في القطاعين الحكومي والخاص إضافة إلى عمله كمذيع تلفزيوني في القنوات السعودية، إذ يحمل درجة البكالوريوس في العلاقات العامة من كلية الاتصال والإعلام بجامعة الملك عبدالعزيز ، ولديه العديد من التجارب المميزة في بناء الاستراتيجيات الاتصالية والعلاقات العامة والتسويق الرقمي والانتاج الاعلامي .

وقدّم خلال مسيرته المهنية العديد من الاستشارات الإعلامية لمجموعة من الجهات الحكومية والخاصة وأشرف على العديد من المراكز الإعلامية من بينها حفل جائزة الملك خالد و تدشين قطار الحرمين، وتقلّد عدداً من المناصب الإدارية كان من بينها مستشار الاتصال المؤسسي والمشرف العام على المركز الإعلامي بوزارة الخدمة المدنية، ومدير عام الاتصال المؤسسي بوزارة النقل، ومدير الإعلام بشركة عِلم، ومستشار اعلامي لشركة طيران ناس.

كما عمل في المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق وساهم في تأسيس وحدة المحتوى المرئي لديها ،وشركة نمو للوسائط المتعددة التابعة لها والتي كان مديرا للعمليات فيها ،إضافة إلى تميزه في تقديم مجموعة من البرامج التلفزيونية الجماهيرية في العديد من المحطات الفضائية المحلية والعربية.