الكويت: استئناف الرحلات السبت المقبل.. واستمرار حظر الطيران القادم من الدول عالية الخطورة

أعلنت الكويت، الیوم الخمیس، استئناف الرحلات التجاریة في مطار الكویت الدولي، السبت المقبل، وفق الاشتراطات الصحیة مع استمرار حظر الطیران القادم من الدول عالیة الخطورة.

وقال نائب المدیر العام لشؤون مطار الكويت بالإنابة، صالح الفداغي، في بیان صحفي، إن قائمة الدول المحظورة ستبقى كما كانت قبل التعلیق متضمنة 35 دولة، وذلك للمحافظة على استقرار المنظمومة الصحیة في البلاد.

وأكد ضرورة التزام المسافرین المغادرین بالاشتراطات الصحیة ومنھا ضرورة التسجیل في منصة (كویت – مسافر) على موقع Kuwamosafer.com الالكتروني، مشددا على أھمیة حصول المواطنین الكویتیین على تأمین صحي خلال فترة السفر یغطي الإصابة (بكوفید – 19) إضافة إلى توقیع المواطنین على إقرار التعھد المتوفر حالیا على منصة (كویت – مسافر).