وفاة 3 أشخاص وإصابة 5 آخرين من أسرة واحدة في حادث انقلاب على طريق الشمال الدولي بعرعر

أوضح مساعد المدير العام للشؤون الإسعافية، المتحدث الرسمي لفرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الحدود الشمالية مساعد غالي العنزي، أن غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي تلقت على الرقم 997 عند الساعة 8:25 من صباح اليوم الخميس، بلاغًا من مواطن عن وقوع حادث انقلاب مركبة تقل 8 أشخاص وذلك على طريق “عرعر – طريف”، وعلى الفور تم توجيه 5 فرق إسعافية تابعة لهيئة الهلال الأحمر السعودي من مراكز إسعاف مدينة عرعر وحزم الجلاميد وكان وصول الفرقة الإسعافية الأولى الساعة 8:57 صباحا.

وبعد مباشرة الحادثة، تبين وفاة ثلاثة أشخاص بالموقع، وإصابة ثلاثة أشخاص بإصابات خطيرة، وإصابة شخصين بإصابات متوسطة، وتم تقديم الخدمات الإسعافية اللازمة للمصابين ونقلهم إلى مستشفيات مدينة عرعر.

ودعا “العنزي”، المواطنين والمقيمين إلى الحذر والحيطة، والأخذ بالتدابير اللازمة للوقاية من المخاطر التي قد تنتج عن الأمطار والسيول ومنها عدم السرعة الزائدة أو الانشغال أثناء القيادة تجنباً للانزلاقات، والأبتعاد عن مواقع تجمع المياه.

وأوضح المتحدث الرسمي بفرع هيئة الهلال الأحمر بالمنطقة مساعد غالي العنزي، أن غرفة العمليات تتلقى اتصال طالبي الخدمة الإسعافية على الرقم (997) على مدار 24 ساعة.