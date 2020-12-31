توقيع مذكرة تفاهم بين ديوان المظالم والهيئة العامة لعقارات الدولة

التقى معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، بمكتبه بمقر ديوان المظالم بالرياض اليوم، بمعالي محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة الأستاذ إحسان بن عباس بافقيه والوفد المرافق له.

وأكد معالي رئيس ديوان المظالم على التكامل والتعاون بين الجانبين، وما تقوم به الهيئة في عملها من تطور وتقدم ملحوظ على جميع الأصعدة، بالإضافة إلى الجهود المتبادلة بين الجهتين فيما يخدم ويحقق الأهداف المشتركة؛ لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة.

بعد ذلك تم توقيع مذكرة تعاون مشتركة بين ديوان المظالم والهيئة العامة لعقارات الدولة، والتي تهدف إلى إقامة التعاون البنّاء والتواصل المستمر بين الطرفين بما يخدم الصالح العام تحقيقًا لمستهدفات الجهتين، إضافة إلى التكامل بين الهيئة والديوان بشكل أفضل وأيسر، وذلك تفعيلًا لما تضمنته الاجتماعات بين الطرفين في إنشاء مجمع مباني ديوان المظالم.

وتأتي هذه المذكرة في إطار ما يسعى إليه ديوان المظالم من خلال رؤاه وتوجهاته الموافق عليها من المقام الكريم، من تعزيز العلاقات التشاركية مع الجهات والمؤسسات المختلفة، وبما يسهم في تطوير مخرجاتها وسير العمل القضائي واستمرار التطوير والتحسين.