وزير الشؤون الإسلامية يرفع الشكر لقيادة المملكة والبرازبل بنجاح مؤتمر مسلمي أمريكا اللاتينية الـ33

رفع معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ الشكر وعظيم الامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ولحكومة جمهورية البرازيل بمناسبة نجاح مؤتمر مسلمي أمريكا اللاتينية ودول البحر الكاريبي الافتراضي الـ33الذي نظمة مركز الدعوة الإسلامية بالبرازيل بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية ، منوها بما تحقق في ختام إعماله من توصيات إجمع عليها علماء من35 دولة حول العالم.

جاء ذلك في تغريدة عبر حساب معالي الوزير ” آل الشيخ ” بمنصة تويتر قال فيها : في ختام مؤتمر ⁧‫مسلمي أمريكا اللاتينيه الـ33‬⁩ أتقدم بالشكر لمقام مولاي ⁧‫خادم الحرمين الشريفين‬⁩ وسمو سيدي ⁧‫ولي العهد‬⁩ ولحكومة ⁧‫البرازيل‬⁩ على الدعم السخي الذي تلقاه المؤتمر مما ساهم في نجاحه رغم جائحة ⁧‫كورونا‬⁩.

وأضاف معالي الوزير ” آل الشيخ ” أن المؤتمر حقق الأهداف المرجوة، وفق التوصيات التي خرج بها بإجماع علماء من 35 دولة .