وزير الطاقة يكلف المهندس الزهراني مساعداً للوزير لشؤون التطوير والتميز

أصدر صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، اليوم، قراراً بتكليف المهندس أحمد بن موسى الزهراني مساعداً للوزير لشؤون التطوير والتميز، بالإضافة على الإشراف على مكتب إدارة المشاريع المؤسسي، وأعمال تطوير المحتوى المحلي، ومكتب تحقيق الرؤية، وإدارة المنظمات غير الربحية، ومركز إدارة الأزمات، بوزارة الطاقة.

ويحمل المهندس الزهراني ماجستير في هندسة وعلوم المواد من جامعة (بين) بالولايات المتحدة الأمريكية (2002م)، وبكالوريوس في الهندسة الكيميائية، من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن – المملكة العربية السعودية – (1995م).

كما يملك خبرة تمتد قرابة الـ 25 عاماً مع شركة أرامكو السعودية، والبرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، ووزارة الطاقة في مجالات البترول والغاز، البتروكيماويات، توليد وكفاءة الطاقة، والاستدامة.