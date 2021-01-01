راؤول غارسيا ثالث لاعب يخوض 500 مباراة في الدوري الإسباني

أصبح لاعب أثلتيك بلباو راؤول غارسيا ثالث لاعب لا يزال يمارس اللعبة يصل إلى 500 مباراة في الدوري الإسباني، بعد “ديربي الباسك” أمام ريال سوسييداد، وهو اللقب الذي حققه أيضاً خواكين سانشيز لاعب ريال بيتيس وسرجيو راموس قائد ريال مدريد.

ويأتي راؤول جارسيا في المركز الـ11 من الترتيب التاريخي لعدد المباريات في “الليغا”، خلف كل من زوبيزاريتا (622 لقاءً)، وخواكين (564 لقاءً)، ورؤاول (550 لقاءً)، وأوزيبيو (543 لقاءً)، وبويو (542 لقاءً)، وسانشيس (523 لقاء)، وكاسياس (510 لقاءً)، وسرجيو راموس (506 لقاء)، وتشافي (505 لقاءً)، وميكيل سولير (504 لقاءً).

وارتدى اللاعب قميص أوساسونا في 101 مباراة على فترتين (2004-2007) و(2011-2012)، و216 مباراة بقميص أتلتيكو مدريد وعلى فترتين أيضاً (2007-2011) و(2012-2015)، و182 مباراة مع أتلتيك الذي وصل له في 2015 قادما من أتلتيكو.

وأحرز غارسيا 98 هدفاً إجمالاً بواقع 20 مع أوساسونا، و26 مع أتلتيكو، و52 مع أتلتيك.