سلطنة عمان: 2.2 مليار ريال عجز ميزانية 2021 #الميزانية_العامة_للدولة

أعلنت سلطنة عمان اليوم الجمعة الأول من يناير 2021 الميزانية العامة للدولة.

وصدر مرسومان سلطانيان قضى الأول باعتماد خطة التنمية الخمسية العاشرة 2021م – 2025م، فيما قضى المرسوم الثاني بالتصديق على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2021م.

وبحسب التفاصيل فقد بلغت جملة الإيرادات المقدرة للميزانية العامة للدولة للعام 2021 والتي تم احتسابها على أساس سعر النفط (45) دولارًا أمريكيًا للبرميل نحو (8) مليارات و(640) مليون ريال عماني بانخفاض نسبته (19) بالمائة عن الإيرادات المقدرة للعام الماضي 2020م.

ومن المقدر أن يبلغ عجز ميزانية 2021 نحو (2ر2) مليار ريال عماني أي بنسبة (8) بالمائة من الناتج المحلي على أن يتم تمويل نسبة (73) بالمائة من العجز أي مبلغ (6ر1) مليار ريال عماني من خلال الاقتراض الخارجي والمحلي.

فيما سيتم تمويل باقي العجز والمقدر بنحو (600) مليون ريال عماني عبر السحب من الاحتياطيات.