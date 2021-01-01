المركز الوطني: هطول أمطار رعدية على مكة والمدينة

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم ، بمنطقة المدينة المنورة، تتضمن سحبًا رعدية ممطرة تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية.

وأوضح المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظة الحناكية، تستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.

كما نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم من سحب رعدية ممطرة من متوسطة إلى غزيرة على محافظات اضم، والطائف، وميسان والعرضيات مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في الرؤية، ويستمر التنبيه إلى الساعة الـ 8 مساء.

بدورها دعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.