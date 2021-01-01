وجدوا مقيدين بالسلاسل.. تفحم 3 أطفال نتيجة حريق بمنزل في أبوعريش

اندلع حريق في منزل بمحافظة أبو عريش ما أسفر عن وفاة 3 أطفال (ولدان وبنت) تتراوح أعمارهم بين 3 إلى 8 سنوات وجدو متفحمين.

وقالت مصادر أن الحريق اندلع بمنزلهم الواقع في شارع الملك فيصل بالمحافظة، وأصيبت كذلك الأم وثلاثة من أبنائها نتيجة اختناقهم، وتم نقل اثنين منهم إلى مستشفى أبو عريش العام.

وأكدت المصادر أن الأطفال ضحايا الحريق وجدوا مقيدين بالسلاسل داخل غرفة مغلقة، حيث أفاد والد الأطفال بأن سبب تقييدهم الأطفال خوفا عليهم من مغادرتهم المنزل، حيث يعانون من حالة نفسية حسبما أفاد.

وتتواجد الجهات الأمنية حاليا بالمنزل للتحقيق في أسباب الحريق مجهولة.