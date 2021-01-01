النظام التركي يستولي على كنيسة جديدة

قررت السلطات التركية تحويل كنيسة “الثالوث الأرمني” الموجودة في مدينة قونيا وسط البلاد إلى مركز ثقافي، بعد إغلاقها لمدة ثلاث سنوات أمام العبادة والزائرين، منذ تجديدها في 2017.

وبحسب صحيفة “أوغوس” الأسبوعية الأرمنية، فإن المركز الذي أغلق حتى انتهاء مشروع الترميم في 2017، سيعاد افتتاحه ليكون منزل الماجستير في الفن الفكاهي العالمي.

وتعتبر كنيسة “الثالوث الأرمني” ثالث صرح ديني مسيحي، تستخدمها تركيا كمسجد أو موقع سياحي خلال هذا العام، بعد كنيسة “آيا صوفيا” وكنيسة “تشورا” البيزنطية.

ولم تفلح الضغوط و الإدانات الدولية في حث الرئيس رجب طيب أردوغان على التراجع عن تحويل المعالم الدينية المسيحية إلى مساجد أو مرافق سياحية، خصوصاً الصرح المعماري “آيا صوفيا” الذي يعود تاريخه إلى القرن السادس الميلادي.