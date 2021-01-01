أكثر من 83 مليون إصابة بفيروس #كورونا حول العالم

وصل إجمالي عدد الأشخاص الذين أصيبوا بفيروس كورونا المستجد حول العالم إلى 83 مليوناً و474 ألفاً و757 منذ بداية الجائحة، بحسب أحدث حصيلة صدرت عن جامعة جونز هوبكنز مع بداية العام الجديد.

وبحسب ما أوردته هذه الجامعة المستقلة عبر موقعها على الإنترنت اليوم الجمعة، وصل إجمالي الوفيات بسبب مرض كوفيد-19 الناجم عن الفيروس التاجي إلى مليون و818 ألفاً و759 حالة حول العالم.

وفي مثل هذا اليوم منذ عام بالضبط، أخطرت السلطات الصينية منظمة الصحة العالمية بظهور مرض رئوي لم يكن معروفاً وقتها، وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم بأكبر عدد من الإصابات بواقع 19 مليوناً و974 ألفاً و122 تليها الهند (10 ملايين و286 ألفاً و709)، ثم البرازيل (7 ملايين و675 ألفاً و973).

وبالنسبة لدول أمريكا اللاتينية، تأتي كولومبيا بعد البرازيل مباشرة تليها الأرجنتين ثم المكسيك، في حين تتصدر روسيا الدول الأوروبية بعدها المملكة المتحدة من حيث عدد الإصابات.

وبالنسبة للوفيات، تعد الولايات المتحدة هي الأكثر تضرراً تليها البرازيل ثم الهند فالمكسيك وبعدها إيطاليا التي تتصدر دول أوروبا بأكبر عدد من حالات الوفاة نتيجة الفيروس التاجي، وتليها بريطانيا ثم فرنسا وروسيا وإسبانيا.