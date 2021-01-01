برقية من خادم الحرمين وولي العهد لرئيس الاتحاد السويسري

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس غاي برملان رئيس الاتحاد السويسري بمناسبة فوزه بانتخابات الرئاسة.

وأعرب الملك المفدى عن التهاني الصادقة والأمنيات بالتوفيق والنجاح لفخامته، مشيداً بمتانة العلاقات التي تجمع البلدين .

وأكد – أيده الله – حرصه على توثيق التعاون الثنائي لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الصديقين، متمنياً لفخامته دوام الصحة والسعادة، ولشعب الاتحاد السويسري الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس غاي برملان رئيس الاتحاد السويسري بمناسبة فوزه بانتخابات الرئاسة.

وأعرب سمو ولي العهد عن أبلغ التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح لفخامته، راجياً له موفور الصحة والسعادة ، ولشعب الاتحاد السويسري الصديق المزيد من التقدم والرقي.