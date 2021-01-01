تركيا.. اعتقال شاعر معارض لنظام أردوغان

ذكرت صحيفة “بيرجون” التركية، أن السلطات في تركيا اعتقلت شاعر كردي بارز يدعى يلماز أوداباشي، بسبب انتقادات وجهها لنظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

يذكر أن أوداباشي كان قد انتقد نظام العدالة والتنمية، حيث قال إنه بموجب فوز هذا الحزب في الانتخابات التشريعية المعادة في الأول من نوفمبر عام 2015، قد تم الموافقة بشكل علني على كل أعمال العنف غير القانونية التي حدثت في الفترة من 7 يونيو إلى 1 نوفمبر، مضيفا أنه بفوز العدالة والتنمية تم سحق الديمقراطية في تركيا.

وكان الشاعر الكردي، قد كتب على تويتر في 4 أكتوبر 2015، تدوينة قال فيها إنه إذا تولى حزب العدالة والتنمية السلطة بمفرده في الانتخابات المقبلة (يقصد انتخابات نوفمبر)، فسأغادر البلاد كاعتراض سياسي!