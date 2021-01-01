رئيس الهيئة: تصدينا لـ”خوارج العصر” بإبعاد مئات الموظفين من أصحاب الفكر المتطرف

أكد الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن تنظيم الإخوان المسلمين تغلغل في المجتمعات الإسلامية، ومنها المجتمع السعودي.

وأشار خلال تصريحات صحافية اليوم الجمعة إلى أن القاعدة والإخوان والسرورية وداعش هم خوارج العصر، وأن عمل الهيئة حاليًّا منظم وملتزم بالشرع ومقاصد وقواعد الشريعة.

وخلال تصريحاته اكد الرئيس العام أن الهيئة أبعدت مئات الموظفين بعد التأكد من انتمائهم للفكر المتطرف، وقامت بتصحيح الأخطاء في العمل الميداني بنسبة 99%، مضيفاً بالقول: نضطلع بتوضيح معنى وحدة الصف والدفاع عن الوطن بعد أن تم تغييبه في السابق.