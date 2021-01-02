الجيش اليمني يتقدم في جبهة مأرب

تمكن عناصر الجيش اليمني ورجال المقاومة الشعبية أمس الجمعة، من تحقيق تقدم ميداني في جبهة جبل مراد جنوبي محافظة مأرب.

وأكد قائد القطاع الغربي في جبهة جبل مراد العقيد أحمد عبدربه مجيديع، أن عناصر الجيش الوطني ورجال المقاومة في القطاع الغربي من جبهة جبل مراد، حققوا تقدماً ميدانياً، واستعادوا مواقع استراتيجية من قبضة الميليشيا الحوثية، وفقاً لما ذكره موقع “سبتمبر نت” مساء أمس الجمعة.

وأضاف مجيديع، أن المعركة البطولية التي خاضها الجيش اليمني أسفرت عن سقوط عدد من عناصر الميليشيا الحوثية بين قتيل وجريح، إضافة إلى استعادة أسلحة متنوعة، كانت بحوزة الميليشيا المدعومة من إيران.