القبض على صيدلاني أفسد عمداً 500 لقاح لكورونا في أمريكا

اعتقلت الشرطة الأمريكية صيدلياً قام “عن قصد” بفك تجميد أكثر من 500 جرعة من لقاح كورونا، مع علمه بأنها ستفسد، حسبما ذكرت وسائل الإعلام المحلية يوم أمس الجمعة.

وأخرج الصيدلاني، الذي كان يعمل في المستشفى، جرعات اللقاح من جهاز التبريد الأسبوع الماضي، واستخدم المركز الصحي بعضها قبل أن يدرك أنها أصبحت غير صالحة، وفقاً لمجموعة مستشفيات Advocate Aurora Health.

التحقيق في القضية

واعترف المعتقل هذا الأسبوع بأنه أزال عن قصد جرعات لقاح شركة مودرنا من الثلاجة، رغم أنها توصي بالحفاظ على قواريرها عند درجة حرارة -20 درجة مئوية (-4 فهرنهايت).

ويقوم مكتب التحقيقات الفيدرالي وإدارة الغذاء والدواء الأمريكية والشرطة في ولاية ويسكونسن المحلية بالتحقيق في القضية، ولم يوضحوا حتى الآن ما الذي دفع الصيدلي إلى فك تجميد العديد من جرعات اللقاح.

ويواجه الصيدلاني تهماً قد تقود لسجنه، مثل تعريض سلامة الآخرين للخطر من الدرجة الأولى، والتلاعب بعقار موصوف، وإلحاق أضرار جنائية بالممتلكات.

وفك الصيدلاني تجميد القوارير من الثلاجة لمدة ليلتين متتاليتين، ليالي 24 و25 ديسمبر وأدركت المستشفى يوم السبت 26 أن القوارير كانت في درجة حرارة الغرفة وتخلصت منها فيما فصلته عن العمل، بحسب المجموعة الطبية.

انتقادات لحملة التطعيم الوطني

يأتي هذا الحدث في وقت يشعر فيه خبراء الصحة العامة بقلق بالغ إزاء بطء تنفيذ حملة التطعيم في الولايات المتحدة، والتي بدأت في 14 ديسمبر.

وحتى يوم الأربعاء، تلقى أقل من 2.8 مليون شخص الجرعة الأولى من اللقاح، أي 14% فقط من 20 مليون أمريكي خططت الحكومة لتحصينهم قبل نهاية ديسمبر.

ويحذر بعض الخبراء من أنه نظراً لأنه يجب تخزين اللقاحات لمدة 30 يوماً فقط في المجمدات المحمولة التي يتم توزيعها فيها، فقد تنتهي صلاحية آلاف القوارير في نهاية شهر يناير .

وتساءلت صحيفة (نيويورك تايمز) يوم أمس الجمعة في افتتاحية: “هل وصلنا إلى هذا الحد لنترك لقاحاتنا تفسد في ثلاجاتنا؟” ووصفت احتمالية إنتهاء صلاحية اللقاحات قبل استخدامها “بالفشل الاستثنائي”.