559 متسابقاً من 49 دولة يدشنون رالي داكار في السعودية

تشهد السعودية اليوم السبت افتتاح النسخة الـ42 من رالي داكار في مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة على ساحل البحر الأحمر، بمسافة تبلغ 7700 كيلومتر، وبمشاركة 559 متسابقاً من 49 دولة.

يبدأ الرالي الذي يقوم بافتتاحه محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد، اليوم السبت، من جدة، وينتهي في 15 يناير الحالي أيضاً في جدة.

ومن المقرر أن يمر السباق بـ12 مرحلة، ويمر تباعاً بكل من بيشة ووادي الدواسر والرياض وبريدة وحائل وسكاكا ونيوم والعلا وينبع، ويقطع فيه المتسابقون 7700 كيلومتر.

ويشارك في الرالي الأضخم في العالم 559 متسابقاً من 49 دولة مختلفة يقودون 328 مركبة، ما بين 130 دراجة نارية ورباعية و129 سيارة و”تي 3″ وعربة صحراوية، و27 مركبة فئة “داكار كلاسيك”، حيث بدأ وصول المشاركين في الرالي اعتبارا من الأحد الماضي.

وسيضم السباق فئة جديدة تشارك لأول مرة في الرالي العريق، حيث تدخل فئة داكار كلاسيك حلبة السباق لتمنح فرصة فريدة للسيارات والشاحنات التي شاركت في رالي داكار أو أي سباق عالمي قبل عام 2000.

وقام منظمو السباق بتوفير 8 طائرات مروحية، و15 شاحنة محملة بالمعدات، وطاقم طبي كبير ومسعفين، حتى يكون تركيز السائقين منصباً على الجولات الـ12 للسباق.

وكانت السعودية استضافت رالي داكار في يناير الماضي للمرة الأولى على مستوى قارة آسيا، حيث تستمر إقامة السباق العريق في السعودية لعشر نسخ متتالية.

وشهدت النسخة الأولى في السعودية مشاركة 342 متسابقاً من 68 دولة، في خمس فئات على مدار 13 يوماً، وبامتداد نحو 7700 كيلومتر.

يشار إلى أن حفل الافتتاح يأتي عقب الانتهاء من مرحلة الفحص الفني والتقني التي استمرت على مدار يومين قام خلالهما المنظمون بفحص المركبات المشاركة في السباق للتأكد من مطابقتها للشروط.