خلافات واشنطن- طهران تفشل تشكيل الحكومة اللبنانية

قال مصدر سياسي لبناني مطلع، إن تشكيل الحكومة اللبنانية “مرتبط بعوامل خارجية تتمثل تحديداً في الخلافات بين واشنطن وطهران”.

وأكد المصدر، أن مصير الحكومة معلق بالصراع السياسي (الأمريكي – الإيراني) في المنطقة، في انتظار تسلم الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن لمقاليد الأمور بالولايات المتحدة، في الـ20 من الشهر الجاري.

ويدخل لبنان العام الجديد وسط عدد من الأزمات العالقة، أبرزها تشكيل الحكومة، وهو الملف الذي تترتب عليه استحقاقات مهمة، بما في ذلك مواجهة تداعيات الضائقة المالية، والتحقيقات في انفجار مرفأ بيروت.

وعلى الرغم من تكليف الرئيس اللبناني ميشال عون لسعد الحريري زعيم تيار المستقبل بتشكيل الحكومة منذ أكتوبر الماضي، والجهود الدولية في هذا الصدد التي يقودها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلا أن الخلافات بين الأطراف اللبنانية حالت حتى اللحظة، دون التوافق على شكل هذه الحكومة.

ويتركز الخلاف بين الحريري من جانب، والرئيس عون والتيار الوطني الحر الذي يتزعمه صهر الرئيس جبران باسيل من جانب آخر، حول عدد الحقائب الوزارية وتوزيع الحصص.