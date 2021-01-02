الدوري السعودي: عين الأهلي على الصدارة من بوابة التعاون

يستضيف فريق الأهلي نظيره التعاون على ملعب “الجوهرة المشعة”، في ختام منافسات الجولة 11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، في لقاء يمثل أهمية كبيرة لأصحاب الأرض من أجل المنافسة على اللقب الموسم الحالي.

يدخل فريق الأهلي مواجهة اليوم محتلاً المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 22 نقطة، بفارق نقطتين عن المتصدر الهلال، بينما يحتل التعاون بقيادة مديره الفني الفرنسي باتريس كارتيرون، المركز 8 برصيد 14 نقطة.

ويأمل الأهلي من تحقيق الفوز في لقاء اليوم، مستفيداً من تعثر الهلال أمام الشباب في اللقاء الذي انتهى بالتعادل الإيجابي 1-1، وذلك من أجل اقتناص صدارة جدول ترتيب الدوري السعودى للمرة الأولى هذا الموسم.

ويعتمد الأهلي في مواجهة اليوم على مهاجمه السوري المتألق عمر السومة، صاحب الرقم القياسي في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين برصيد 128 هدفاً، والذي أحرز هدف الفوز القاتل على الرائد من ركلة حرة مباشرة رائعة في الجولة الماضية، ليرفع رصيده إلى 6 أهداف هذا الموسم في المسابقة، بفارق 3 أهداف عن السويدي كارلوس ستراندبيرغ مهاجم أبها، والذي يحتل صدارة الهدافين برصيد 9 أهداف.

ويسعى فريق التعاون إلى استعادة الانتصارات في الدورى السعودي خلال مواجهة اليوم، بعد أن تعرض للخسارة في اللقاء السابق أمام العين الصاعد حديثاً هذا الموسم.

وتقام اليوم أيضا ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من الدورى السعودى للمحترفين، مواجهة الرائد وضيفه القادسية فى الرابعة وخمس وعشرين دقيقة مساءا.