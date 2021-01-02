الأمر بالمعروف تنفّذ “قيم” الوقائي في 50 موقعاً بالرياض

نفذ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض، لوحات إرشادية وتوعوية في الشوارع والميادين العامة للبرنامج الوقائي(تعظيم الشعائر وتعزيز القيم) “قيم” ، في 50 موقعاً بمدينة الرياض ضمن المرحلة الرابعة من البرنامج، وتفعيلاً للعمل المشترك بين الفرع و فرع وزارة الشؤون البلدية والقروية بالرياض.

وتضمنت اللوحات رسائل توعوية ووقائية ضمن حملة (الخوارج شرار الخلق) التي أطلقها معالي الرئيس العام لتعزيز الأمن الفكري والانتماء والمواطنة والتحذير من خطر الخوارج على الفرد والمجتمع .

وأوضح مدير عام فرع الرئاسة العامة للهيئة الشيخ خالد بن عبدالله العسيري أن هذا البرنامج يحظى بدعم واهتمام معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند لتعزيز التوعية الوقائية في المجتمع.