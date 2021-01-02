ارتفاع أسعار الذهب في السعودية.. وعيار 21 عند 199.80 ريال

ارتفعت أسعار الذهب في السعودية اليوم السبت 2 يناير 2021، بشكل طفيف بعد قفزة كبيرة سجلها المعدن الأصفر عالميا في ختام 2020.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية، خلال مستهل تعاملات اليوم السبت نحو 228.34 ريال (60.87 دولار)، مقابل 228.23 ريال (60.86 دولار) في ختام تعاملات أمس الجمعة.

وعن سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولا في المملكة، سجل صباح السبت نحو 199.80 ريال (53.26 دولار)، مقابل 199.70 ريال (53.25 دولار) أمس الجمعة.

وجاء سعر جرام الذهب عيار 18 في السعودية، عند فتح تعاملات اليوم السبت، عند مستوى 171.26 ريال (45.66 دولار)، مقابل 171.17 ريال (45.65 دولار) عند إغلاق تعاملات الجمعة.

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 في السعودية، خلال تعاملات السبت نحو 133.20 ريال (35.51 دولار)، وسعر جرام الذهب عيار 12 سجل نحو 114.17 ريال (30.44 دولار)، واستقر سعر جرام الذهب عيار 10 عند مستوى 95.14 ريال (25.36 دولار).