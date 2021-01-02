إيران تخطط لتخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 20%

أعلنت إيران، اليوم السبت، أنها تخطط لتخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 20 بالمئة في منشأة فوردو النووية “في أقرب وقت ممكن”، لتدفع برنامجها أقرب نحو مستويات صنع الأسلحة مع زيادة الضغط على الغرب بشأن الاتفاق النووي المتعثر.

وتأتي هذه الخطوة وسط تصاعد التوترات بين إيران والولايات المتحدة في الأيام الأخيرة لإدارة الرئيس دونالد ترامب، الذي انسحب من جانب واحد من اتفاق طهران النووي في عام 2018، حسبما نشرت سكاي نيوز عربية.

وأدى ذلك إلى سلسلة متصاعدة من الحوادث التي توجت بضربة جوية أميركية استهدفت قائدا عسكريا إيرانيا بارزا في بغداد قبل عام.

وتحل ذكرى الضربة، الأحد، حيث يشعر المسؤولون الأميركيون بالقلق الآن من انتقام محتمل من قبل إيران.

وكاد قرار إيران بالبدء في تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 بالمئة قبل عقد من الزمن أن يؤدي إلى توجيه ضربة إسرائيلية لمنشآتها النووية، وهي توترات لم تهدأ إلا باتفاق 2015 النووي، وقد يؤدي استئناف تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 بالمئة إلى عودة سياسة حافة الهاوية هذه.

حتى علي أكبر صالحي، الرئيس الذي تلقى تعليمه في الولايات المتحدة لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية، قدم تشبيهًا عسكريًا لوصف استعداد وكالته لاتخاذ الخطوة التالية.