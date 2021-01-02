قتلى وجرحى في انفجار بالحسكة السورية

قتل وأصيب عدد من الأشخاص في انفجار بمحافظة الحسكة شمال شرق سوريا السبت، بحسب مصادر طبية وأمنية.

وقال مصدر طبي سوري إن عدد من الأشخاص سقطوا ما بين قتيل وجريح جراء انفجار سيارة ملغمة في مدينة رأس العين بريف الحسكة الشمالي الغربي.

وأضاف المصدر الطبي في مدينة رأس العين، أن بين الضحايا نساء وأطفال.

وشهدت مدينة رأس العين وريفها تفجير أكثر من 15 سيارة ودراجة نارية مفخخة راح ضحيها عشرات القتلى والجرحى منذ سيطرة فصائل المعارضة المسلحة على المنطقة منذ بداية أكتوبر/تشرين أول 2019.

وواصلت القوات التركية، الإثنين الماضي، حملتها على محافظة الحسكة السورية بقصف بري مكثف طال عدة قرى بعد حملات تعطيش وإذلال ونهب.

وكشف المرصد السوري لحقوق الإنسان عن قيام القوات التركية بقصف عدة قرى بريف الحسكة شمال شرقي البلاد.

وقال المرصد السوري، في بيان حينها، إنه تم رصد قصف بري مكثف نفذته القوات التركية في قاعدة باب الخير العسكرية على قرى دبجة وعنابية وخربة دخيل ونويحات وأطراف بلدة أبو راسين بريف الحسكة.

يأتي ذلك بالتزامن مع اشتباكات متبادلة بين قوات “سوريا الديمقراطية” والقوات التركية على محاور ونقاط التماس، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن، وفق المرصد.

وكان المرصد السوري قد كشف، عن مناوشات بين قوات سوريا الديمقراطية والفصائل الموالية لتركيا في موقعين بالقرب من قريتي طويلة وأم الكيف بريف تل تمر التابعة لمحافظة الحسكة، ما أدى إلى وقوع جرحى من فصيل السلطان مراد الموالي لأنقرة.