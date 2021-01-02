مقابل 10 ملايين دينار.. اعتقال زوجين حاولا بيع طفلهما في بغداد

أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في العراق، السبت، القبض على زوجين حاولا بيع طفلهما بـ10 ملايين دينار (6812 دولار أمريكي) وسط بغداد.

وقالت الوكالة، في بيان، إنه “وردت معلومات استخباراتية عن وجود عملية اتجار بالبشر من خلال بيع طفل من قبل ذويه وسط العاصمة”.

وأضافت، أنه “على الفور تم تشكيل فريق فني من وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات الجريمة المنظمة، وبعد تكثيف الجهد الاستخباري تم إلقاء القبض على المتهمين بمنطقة الكرادة ببغداد أثناء محاولة بيعهما طفلهما البالغ من العمر سنوات بمبلغ 10 ملايين دينار”.

وأشار بيان الوكالة، إلى أنه “تم إيداع المتهمين في التوقيف لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما”.