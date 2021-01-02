روسيا تتحدث عن إطلاق سراح 4 من مواطنيها من الأسر في ليبيا

قال ألكسندر مالكفيتش عضو المجلس الاجتماعي الروسي ورئيس صندوق القيم الوطنية، إنه تم إطلاق سراح من مواطنينا من الأسر في ليبيا.

وأكد أن من بين المحررين مواطن أوكراني والباقون هم من مواطني روسيا الاتحادية، أحدهم روسي ولد في أوكرانيا، وآخر في أرمينيا وثالث في كازاخستان وواحد فقط في روستوف الروسية.

وأضاف مالكفيتش: “منذ وقت ليس ببعيد، علمت أنه تم قبل أسابيع قليلة أسرهم (اختطافهم) في ليبيا (نعم، هناك مرة أخرى) – وقمن بالتحرك على الفور. وبالتعاون مع الدبلوماسيين الروس، قمنا بتجنيد جميع قدراتنا – وقمنا بحل هذه المهمة الصعبة ولكن البالغة الأهمية – إعادة مواطنينا الى الوطن “.

وأكد مالكفيتش، أن الروس المحررين عادوا إلى الوطن. وأعرب عن امتنانه وشكره، لنائب وزير الخارجية والممثل الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط والدول الإفريقية ميخائيل بوغدانوف، الذي “نظم هذه العملية وقادها بالفعل”.

وقال: “أنا متأكد من أنه سيدخل في تاريخ الدبلوماسية الروسية، كشخص كرس نفسه بالكامل لإنقاذ الناس”.