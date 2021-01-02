أعلنت الحكومة اليمنية، اليوم، السبت إعادة تشغيل مطار عدن الدولي ابتداء من غد الأحد، وذلك عقب أيام من هجوم الإرهابي الحوثي الذي استهدف المطار لدى وصول الحكومة الجديدة.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية “سبأ”، أن “وزير النقل عبد السلام حميد، وجه خلال تفقده عملية تأهيل مطار عدن وإزالة الأضرار التي لحقت به، بعودة الملاحة الجوية وتشغيل الرحلات ابتداء من يوم غد الأحد”.

وقال حميد خلال زيارته للمطار، “إننا أمام تحدي كبير يتحتم علينا جميعا أن نتكاتف ونعمل بروح الفريق الواحد لأجل عودة عمل المطار للعمل بعد الهجوم الإرهابي الغادر”.

وأضاف أن الهجوم “لن يثنينا عن العمل وتفعيل مؤسسات الدولة والحفاظ عليها رغم الصعوبات والمعوقات”.

والجمعة، بدأت عملية إصلاح أضرار الهجمات التي استهدفت مطار عدن.

وأعلن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، أن “فريقا من البرنامج باشر إصلاح المناطق المتأثرة في ‎مطار عدن جراء الهجمات لإعادة تشغيله”، موضحا أن “ذلك جاء ‏بعد التنسيق مع الحكومة اليمنية”.

ووقعت 3 انفجارات في مطار عدن بالتزامن مع وصول طائرة الحكومة اليمنية الجديدة يوم الأربعاء، ما أدى إلى مقتل 25 شخصا وإصابة 110 آخرين.