في 15 دقيقة.. #التعاون يكتسح #الأهلي ويحرمه من الصدارة #الاهلي_التعاون_Iلدوري

فشل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي اليوم السبت من انتزاع الصدارة من نادي الهلال وبدأ العام الجديد بخسارة مؤلمة أمام التعاون بثلاثية دون مقابل ضمن الجولة الـ 11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

التعاون باغت مضيفه الأهلي وسجل 3 أهداف في الشوط الأول أنهى بها آمال وطموحات الأهلي في التقدم إلى المركز الأول.. الهدف الأول للتعاون تم تسجيله في الدقيقة 29 عن طريق ساني وجاء الهدف الثاني للتعاون في الدقيقة 34 عن طريق عبد الله الجوعي، وجاء الهدف الثالث للتعاون عن طريق تاوامبا في الدقيقة 45 قبل نهاية الشوط الأول.