الإرياني: إحياء الحوثيين لذكرى قتل سليماني تأكيد لانقيادهم الكامل لإيران

تنفق مليشيا الحوثي الارهابية مئات الملايين للاحتفاء برموز الارهاب الايراني ممن تلطخت اياديهم بالدماء في “العراق، سوريا، لبنان، اليمن” ورفع صور الهالك قاسم سليماني في شوارع العاصمة صنعاء، فيما الملايين من المواطنين في مناطق سيطرتها يتضورون جوعا وفقرا في أكبر مأساة إنسانية

هذه الممارسات تؤكد ان المدعو ايرلوا هو الحاكم الفعلي لمناطق سيطرة مليشيا الحوثي، لتنفيذ مخطط فرسنة اليمن، والعبث بالنسيج الاجتماعي ومسخ الهوية الوطنية والعربية، وتحويل اليمن إلى منطلق لاستهداف دول الجوار ونشر الفوضى والارهاب في المنطقة وتهديد خطوط الملاحة والمصالح الدولية