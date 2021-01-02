دراج سعودي مشارك بـ #رالي_داكار : سأقطع 7646 كلم في 12 يومًا متوشحا علم #المملكة #داكار_السعودية2021 #Dakar2021

شارك ضمن منافسات رالي داكار الذي سينطلق من مدينة جدة يوم غد الدراج السعودي مشعل الغنيم حيث سيقطع بدراجته مسافة الرالي البالغة 7646 كيلومتراً ، رافعاً علم المملكة، بوصفه سفيراً للموقع الإلكتروني الذي يقوم حالياً بدور بوابة السائح على باقات وعروض سياحية موسم “شتاء السعودية” الذي انطلق في 10 ديسمبر ويستمر إلى31 مارس المقبل .

وسيكون الغنيم واحداً من 559 متسابقاً ينطلقون من مدينة جدة غدا ثم المرور بتسع محطات رئيسية هي: بيشة، ووادي الدواسر، والرياض، وبريدة، وحائل، وسكاكا، ونيوم، والعلا، وينبع، ثم العودة إلى جدة، منقسمين إلى ثلاث فئات تنافسية (سيارات، ودراجات نارية ، ودراجات رباعية)، ومتواجهين مع ذات التغيرات الصعبة في طبيعة أرض السباقات (صحارى، جبال، سهول، هضاب، كثبان رملية، مساحات طينية)، وأيضاً مع متغيرات طقس وأمطار متوقعة .

يمنح مسار “رالي داكار” المتسابقين ملاقاة “تنوع مناخي” و”تنوع جغرافي”، وهما إحدى ركائز تم الإعلان عنها كعناوين رئيسية لموسم “شتاء السعودية”، بينما سيكون الدراجون (أحدهم مشعل الغنيم) في مكان اختبار أكبر للمتغيرات في المناخ؛ استجابةً لطبيعة ركوب الدراجات من دون سواتر عن هبوب الشتاء أو أمطاره .

وأعرب الغنيم عن سعادته بالمشاركة في “رالي داكار” مبينًا أنه يتجاوز كونه سباقاً شاقاً ومنافسة عالمية، إلى أنه أيضاً دليل سياحي لاكتشاف ثروات المملكة التاريخية و الطبيعية من خلال المتسابقين الذين يمثلون 49 دولة.

وقال الغنيم : سأجرب خلال 12 يوماً من المسابقة معنى تفاوت درجات الحرارة، وسوف أرى أماكن جديدة ، وأقدم إجابات للمتسابقين عن المملكة، وهي إجابات سينقلونها مع تجاربهم الخاصة إلى عائلاتهم، وأصدقائهم، ووسائل الإعلام في بلادهم.