شاهد التفاصيل: وظائف لأعضاء هيئة التدريس بجامعة الملك فيصل

إشارة إلى إعلان عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس بجامعة الملك فيصل عن طرح وظائف أكاديمية للسعوديين من حملة الدكتوراه على رتبة (أستاذ مساعد/ أستاذ مشارك/ أستاذ) في مختلف كليات الجامعة خلال الفترة من يوم الإثنين بتاريخ ٦- ٥-١٤٤٢هـ إلى نهاية يوم السبت بتاريخ 18-5-1442هـ.

ورغبةً من عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس في إتاحة الفرصة واستكمال المستندات المطلوبة للتقديم على الوظائف الأكاديمية، عليه نفيد بتمديد وقت التقديم على الوظائف الأكاديمية حسب التخصصات الموضحة في الرابط الإلكتروني أدناه وذلك حتى نهاية دوام يوم الخميس بتاريخ 23-5-1442هـ.

وتأمل العمادة من جميع منسوبي الجامعة استكمال المستندات المطلوبة خلال فترة التقديم حيث لن يتم استقبال أي طلبات ورقية بعد انتهاء الفترة المحددة.

وأوضح سعادة عميد شؤون أعضاء هيئة التدريس الأستاذ الدكتور محمد بن سعيد الزهراني أن تمديد فترة التقديم يأتي في ظل حرص الجامعة الملك فيصل على إتاحة الفرصة والوقت لجميع المواطنين للتقديم على الوظائف الأكاديمية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.

ولمزيد من المعلومات والتقديم عبر الرابط التالي:

https://www.kfu.edu.sa/ar/Lists/kfuMainNews/DispForm.aspx?ID=2060