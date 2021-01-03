استمرار التقديم على 2221 وظيفة أخصائي غير طبيب بوزارة الصحة

أعلنت وزارة الصحة عن استقبال طلبات التوظيف لحاملي مؤهل البكالوريوس في تخصصات متعددة لأخصائي غير طبيب والصيادلة.

وأوضحت أن الوظائف المطروحة تشمل الخدمة المدنية والتشغيل الذاتي، وعلى المتقدم التحقق من الرغبات المكانية قبل التقديم على الوظيفة الذي سيكون متاحًا ابتداءً من يوم الخميس 1442/05/16هـ، إلى يوم الأربعاء 1442/05/29هـ، لمدة أسبوعين عبر بوابة التوظيف​، علمًا بأن الشروط المطلوبة هي كالتالي:

وثيقة التخرج، موضح فيها التقدير العام، والنسبة المئوية، أو المعدل التراكمي، وتاريخ التخرج.

الحاصلون على المؤهلات الخارجية، يُتطلب إرفاق معادلة لجنة المعادلات بوزارة التعليم، مع إرفاق مفاتيح المعدل، والسجل الأكاديمي.

شهادة الامتياز، وبطاقة التسجيل المهني للوظائف الصحية سارية المفعول.

شهادة برنت التأمينات، ومشهد من صاحب العمل لمن لديهم خبرات.

والتقديم من خلال بوابة التوظيف عبر الرابط التالي: ⁦

http://s.moh.gov.sa/jobs