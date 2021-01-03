ارتفاع أسعار الذهب في السعودية.. وعيار 21 عند 200.42 ريال

ارتفعت أسعار الذهب في السعودية اليوم الأحد، وسط توقعات بصعود المعدن الأصفر عالميا مع بداية الأسبوع.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية،اليوم الأحد نحو 229.05 ريال (61.06 دولار)، مقابل 228.34 ريال (60.87 دولار) السبت.

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 في المملكة، نحو 200.42 ريال (53.43 دولار)، مقابل 199.80 ريال (53.26 دولار) أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في السعودية، اليوم الأحد ، مستوى 171.79 ريال (45.80 دولار).

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 في السعودية، 133.61 ريال (35.62 دولار)، وسعر جرام الذهب عيار 12 سجل نحو 114.52 ريال (30.53 دولار).

وربح المعدن النفيس عالميا 25 بالمئة منذ بداية 2020، إذ تبنت بنوك مركزية وحكومات عالميا إجراءات تحفيز اقتصادي، مما يمهد الطريق لارتفاع التضخم وتراجع قيمة العملة.